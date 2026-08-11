Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Фестиваль «Сила единства» в рамках Народной программы ЕР пройдет в Великих Луках

11 августа 2026 года, 17:14

В ближайшую субботу, 15 августа, в Великих Луках откроется масштабный спортивный фестиваль «Сила духа». Событие приурочено к 96-й головщине создания ВДВ и пройдет в рамках исполнения Народной программы партии «Единая Россия», сообщили организаторы из клуба «Отечество».

Фестиваль «Сила единства» в рамках Народной программы ЕР пройдет в Великих Луках
Афиша фестиваля

Состязания пройдут в городском спорткомлексе «Стрелец» и начнутся с торжественного открытия фестиваля в 10:00 мск. Участники фестиваля – ветераны боевых действий и СВО, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь и все приверженцы активного образа жизни.

В программе соревнований – соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, волейболу сидя, дартсу, стрельбе из лука, нардам и гонкам дронов. Для гостей также организуют мастер-классы по управлению беспилотниками и практической стрельбе.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Женский ход

Спорт / Соревнования
24 июля 17:03

Женский ход

Псковичка бросила вызов 12 мужчинам на турнире по нардам

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Спорт
24 апреля 08:37

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Ответы на главные вопросы

По высшему разряду

Спорт / Визит
17 марта 16:52

По высшему разряду

Всемирно известные олимпийцы показали псковичам путь к рекордам