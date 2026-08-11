Фестиваль «Сила единства» в рамках Народной программы ЕР пройдет в Великих Луках

В ближайшую субботу, 15 августа, в Великих Луках откроется масштабный спортивный фестиваль «Сила духа». Событие приурочено к 96-й головщине создания ВДВ и пройдет в рамках исполнения Народной программы партии «Единая Россия», сообщили организаторы из клуба «Отечество».

Состязания пройдут в городском спорткомлексе «Стрелец» и начнутся с торжественного открытия фестиваля в 10:00 мск. Участники фестиваля – ветераны боевых действий и СВО, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь и все приверженцы активного образа жизни.

В программе соревнований – соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, волейболу сидя, дартсу, стрельбе из лука, нардам и гонкам дронов. Для гостей также организуют мастер-классы по управлению беспилотниками и практической стрельбе.