69 клещей исследовали в лабораториях инфекционной больницы в Пскове за неделю

На предыдущей неделе, с 3 по 9 августа, в лабораториях Псковской областной инфекционной больницы в Пскове исследовали 69 клещей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Согласно данным исследований, у 25 клещей был выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, у одного – гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Всего же с начала сезона лаборанты исследовали 1 404 членистоногих.

Средний уровень зараженности паразитов клещевыми инфекциями, согласно данным медицинского учреждения за текущий год, составляет 38,1%.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей с начала сезона обратились 1 790 человек. Паукообразные чаще всего нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях или дачных товариществах, а также в лесах.