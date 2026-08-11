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Общество

Подвеску-амулет в виде гребешка обнаружили на раскопе в Новосокольническом районе

11 августа 2026 года, 17:00

Подвеску-амулет в виде гребешка обнаружили на раскопе в Новосокольническом районе. Работы проводятся в рамках летней полевой археологической школы «Горожане – 2026» в одноименном поселении, сообщается в группе «Поселение Горожане...и не только» в социальной сети «ВКонтакте».

Подвеску-амулет в виде гребешка обнаружили на раскопе в Новосокольническом районе

Фото из группы «Поселение Горожане...и не только» в ВК

Из-за утрат и сильной коррозии археологии долго не могли понять, что обнаружили в культурном слое на склоне площадке поселения Горожане в рамках текущего полевого сезона. Несмотря на это, специалисты все-таки смогли определить, что это за находка.

В культурном слое археологи обнаружили бронзовую подвеску-амулет в видео гребешка. В его центральной части можно увидеть ушко для подвешивания. В верхней части амулета виднеются две головы животных, которые повернуты друг от друга.

Первоначально подобные амулеты появились и использовались у финно-угорских народов. Впоследствии моду на подобные амулеты переняли и славянские народы.

«Находки целых амулетов-гребней древнерусского времени встречаются очень нечасто. Для нашего памятника – это первая подобная находка. Скандинавские амулеты в культурном слое поселения Горожане прежде находили, теперь очередь дошла и до славянских оберегов», – поделились представители полевой школы.

Проект реализуется при поддержке министерства молодежной политики региона.

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