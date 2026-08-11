Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Поезд между Орлом и Псковом будет останавливаться на концах МЦД-2

11 августа 2026 года, 15:54

Поезд между Орлом и Псковом будет останавливаться на концах второй линии Московских центральных диаметров, сообщается в Телеграм-канале «1520. Все о ж/д».

Поезд между Орлом и Псковом будет останавливаться на концах МЦД-2

Фото: Дарья Хваткова

Поезд №61/62/63/64 «Орел – Тула – Москва – Великие Луки – Псков» начнет курсировать в конце октября. Помимо Курского вокзала Москвы, состав будет останавливаться в Подольске и Нахабине. Из Орла поезд будет отправляться в 15:05 и следовать через Тулу. На Курский вокзал Москвы состав будет пребывать в 20:38 и отправляться в сторону Псковской области в 21:03. Стоянка - 25 минут. 

Прибытие в Великие Луки – в 06:10 (стоянка до 07:26), в Псков – в 13:52.

Отмечается, что это единственный оставшийся поезд дальнего следования, который будет использовать рижское направление. После закрытия Рижского вокзала его перевели на Белорусский вокзал, изменили маршрут и увеличили время в пути. Теперь пассажирский состав возвращается на исторический ход.

На Московском узле поезд будет делать остановки сразу на двух конечных станциях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) – Подольске и Нахабине, что позволит пассажирам садиться на поезд или выходить без поездки в центр.

Время поезда в пути от Москвы до Великих Лук после возращения на рижское направление сократится почти на полтора часа – с 10 часов 28 минут до 9 часов 7 минут. При этом время в пути до Пскова уменьшится всего на пять минут.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа