Почти 40 тысяч тонн фруктов и ягод ввезли в Псковскую область из-за рубежа за пять дней августа

39,7 тысяч тонн фруктов и ягод ввезли в Псковскую область из-за рубежа с 1 по 5 августа. Все партии были проконтролированы Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора, сообщили «Псковской правде» в ведомстве.

Экспортерами фруктов и ягод выступили девять государств. Основными странами стали Молдова и Республика Сербия. Больше всего было ввезено черешни (12,8 тысяч тонн), вишни (3,9 тысячи тонн), авокадо (2,8 тысячи тонн), манго (2,5 тысячи тонн), 1,2 тысячи тонн цитрусов (помело, мандаринов, грейпфрутов, лимонов, лаймов).

«Партии фруктов, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу», – отметили в управлении. Фрукты и ягоды отправились в Санкт-Петербург и Москву, Ульяновскую, Смоленскую и Московскую области.