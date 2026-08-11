Выплаты на школьную и спортивную форму начали перечислять ряду псковских семей

Денежные средства для ежегодной выплаты на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы направило министерство социальной защиты Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день размер выплаты составляет пять тысяч рублей на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей, обучающегося в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в Псковской области. Сейчас специалисты проводят зачисление средств на счета граждан.

«Данная мера поддержки предоставляется в беззаявительном порядке если один из многодетных родителей является получателем ежемесячной денежной выплаты как многодетная семья», – отметили в министерстве соцзащиты Псковской области.

Дополнительные выплаты осуществят в конце августа и начале сентябре. Если же денежные средства не поступят в срок до 30 сентября текущего года, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для назначения выплаты.