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Происшествия

850 рулонов сена сгорели в Бежаницком районе

11 августа 2026 года, 15:36

850 рулонов сена сгорели в Бежаницком районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

850 рулонов сена сгорели в Бежаницком районе

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании в навесе открытого типа в деревне Большая Рудница Бежаницкого района поступила на пульт дежурного ночью вторника, 11 августа.

Огонь уничтожил кровлю по всей площади. Также сгорели 850 рулонов сена.

Причина устанавливается. «Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее, вечером понедельника, 10 августа, на улице Комсомольской в Усвятах сгорели жилой дом и две надворные постройки. Причиной, предварительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Жилой дом был спасен. На месте работали семеро огнеборцев и три единицы техники.

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