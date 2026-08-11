Заявки на участие в ралли «Пушкинские Горы» подали 17 экипажей

Заявки на участие в 11-м этапе Кубка России ралли «Пушкинские Горы» подали 17 экипажей. Соревнования пройдут в Псковской области с 20 по 22 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на организаторов.

В числе участников – представители Московской, Владимирской, Ленинградской, Ярославской и Свердловской областей, Москвы, Республики Карелия, Краснодарского края, Республики Адыгея и Санкт-Петербурга. В настоящее время самые наполненные классы соревнования – 1600Н и 2000Н. В них уже заявлено по четыре экипажа.

Общая протяженность трассы в рамках ралли «Пушкинские Горы» составит 272 км, из которых 85 км – боевые спецучастки. Подать заявки на участие в соревнованиях можно до 14 августа. Тестовые заезды запланированы на 20 августа. Пройдут они в Опочецком районе. 21 августа состоятся ознакомление и церемония открытия.

Гонка носит статус финального этапа Кубка Содружества – «Трофей Александра Невского» и финального этапа чемпионата Псковской области по ралли.