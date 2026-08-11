Около десятка метеоров потока Персеиды запечатлел псковский астрофотограф. Снимок астроном-любитель Петр Митрофанов опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, до пика потока Персеиды остается всего несколько дней.

В ночь на понедельник, 10 августа, Петр Митрофанов запечатлел один из ярких метеоров рядом с полосой Млечного Пути над Изборско-Мальской долиной.

В общей же сложности ему удалось заметить порядка десятка метеоров потока Персеиды. «До московской полуночи облачность помешала наблюдениям и съемке, затем же облака стали постепенно уходить и в 00:15 был этот самый яркий из увиденных метеоров, который попал в кадр, также несколько примечательных метеоров прошли выше кадра», – поделился астроном-любитель.