Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Игорь Иванов: Псковская область за последние десять лет кратно увеличила туристический поток

11 августа 2026 года, 14:41

Проекты по благоустройству общественных пространств Пскова, Острова и Порхова стали победителями XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2026 года. Каждая из инициатив получил федеральные средства на реализацию. Результаты конкурса подвели на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в пространстве Национального центра «Россия».

Проект «Благоустройство центральной части города Пскова „Сердце окольного города“» вошел в число победителей в категории «Малые города и опорные населенные пункты» (I подгруппа – от 100 тыс. до 300 тыс. человек включительно). На его реализацию из федерального бюджета выделят свыше 112 млн рублей. Проект направлен на обновление сразу трех скверов в центре Пскова для включения их в социальную инфраструктуру, и чтобы бережно вписать туда новые функциональные зоны и интерактивно-просветительские объекты.

Проект «Семейный гарнизон» из Островского района отметили в категории «Малые города и опорные населенные пункты, III подгруппа (от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно)». Из федерального бюджета на реализацию инициативы направят более 96 млн рублей. Третий проект – «Шелонский причал» – одержал победу в категории «Исторические поселения». На обновление территории в Порховском районе планируют направить свыше 72,5 млн рублей. В рамках реализации проекта будет создано многофункциональное и уникальное пространство, которое станет собирательным образом Порхова. Речь идет о «визит-центре» под отрытым небом.

Общий объем поддержки из федерального бюджета на реализацию проектов составит 282 млн рублей. Их реализация будет осуществляться в период 2027-2028 годов.

«Благоустройство общественных пространств – важный элемент развития регионов. Оно меняет облик городов и улучшает качество жизни людей. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды на протяжении 8 лет выступает драйвером преобразования населенных пунктов нашей страны», – прокомментировал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Игорь Иванов: Псковская область за последние десять лет кратно увеличила туристический поток

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Свой комментарий дал председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов:

«Псковская область за последние десять лет кратно увеличила туристический поток, регион стал местом притяжения для сотен тысяч туристов из самых удалённых уголков нашей родины. По моему мнению, это сложилось благодаря многим факторам, но один из основных – это то, что регион поменялся, область расцвела. Благоустроены парки, восстановлены храмы, усадьбы, музеи, объекты культурного наследия и всё это не только про областной центр, это про каждый муниципалитет, это в целом про сплетение культурных и туристических маршрутов.

То, что регион получает дополнительную финансовую поддержку из федерального центра вселяет надежду, что мы на верном пути. В этом году сразу три проекта получили поддержку: г. Псков, проект «Сердце окольного города» -112,8 миллионов рублей, г. Остров, проект «Семейный гарнизон» 96,7 миллионов рублей, г. Порхов, проект «Шелонский причал» 72,5 миллионов рублей.

Сохраняя и приумножая, мы становимся сильнее, реализация данных проектов – это не только про туризм, в большей степени про то, что в нашем регионе хочется жить, работать, создавать семьи, растить детей. Цвети и процветай святая, богом данная Псковская земля!»

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа