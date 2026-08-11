Игорь Иванов: Псковская область за последние десять лет кратно увеличила туристический поток

Проекты по благоустройству общественных пространств Пскова, Острова и Порхова стали победителями XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2026 года. Каждая из инициатив получил федеральные средства на реализацию. Результаты конкурса подвели на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в пространстве Национального центра «Россия».

Проект «Благоустройство центральной части города Пскова „Сердце окольного города“» вошел в число победителей в категории «Малые города и опорные населенные пункты» (I подгруппа – от 100 тыс. до 300 тыс. человек включительно). На его реализацию из федерального бюджета выделят свыше 112 млн рублей. Проект направлен на обновление сразу трех скверов в центре Пскова для включения их в социальную инфраструктуру, и чтобы бережно вписать туда новые функциональные зоны и интерактивно-просветительские объекты.

Проект «Семейный гарнизон» из Островского района отметили в категории «Малые города и опорные населенные пункты, III подгруппа (от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно)». Из федерального бюджета на реализацию инициативы направят более 96 млн рублей. Третий проект – «Шелонский причал» – одержал победу в категории «Исторические поселения». На обновление территории в Порховском районе планируют направить свыше 72,5 млн рублей. В рамках реализации проекта будет создано многофункциональное и уникальное пространство, которое станет собирательным образом Порхова. Речь идет о «визит-центре» под отрытым небом.

Общий объем поддержки из федерального бюджета на реализацию проектов составит 282 млн рублей. Их реализация будет осуществляться в период 2027-2028 годов.

«Благоустройство общественных пространств – важный элемент развития регионов. Оно меняет облик городов и улучшает качество жизни людей. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды на протяжении 8 лет выступает драйвером преобразования населенных пунктов нашей страны», – прокомментировал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.