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Общество

Жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов проведет Избирком Псковской области

11 августа 2026 года, 14:21

Жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и регионального Законодательного Собрания восьмого созыва проведет Избирательная комиссия Псковской области. Об этом сообщается в канале облизбиркома в мессенджере МАХ.

Жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов проведет Избирком Псковской области

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Речь, в частности, идет о бесплатном эфирном времени и бесплатной печатной площади в региональных государственных средствах массовой информации.

Жеребьевка пройдет в понедельник, 17 августа, в актовом зале правительства Псковской области (левое крыло, второй этаж) по адресу: Псков, улица Некрасова, 23.

В 10:00 её проведут для кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы, в 12:00 – для кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

Партиям, имеющим региональную группу кандидатов, и зарегистрированным кандидатам по соответствующим одномандатным избирательным округам на выборах рекомендуется в срок до 18:00 14 августа подать в Избирательную комиссию Псковской области письменные заявки на участие в жеребьевке по почте iksrf_60@mail.ru.

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