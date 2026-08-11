Более 2,5 кг наркосодержащих растений изъяли полицейские в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Более 2,5 кг наркосодержащих растений изъяли полицейские в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Деятельность жителя Пскова, выращивавшего наркорастения, пресекли сотрудники УНК УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. По версии следствия, 56-летний мужчина выращивал кусты конопли в специально оборудованном гараже. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выявили на месте происшествия части растений.
Сотрудники полиции изъяли у жителя Пскова более 2,5 кг наркосодержащих растений. В сухом виде вес изъятого составил 663 грамма, что является крупным размером.
По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Санкция данной статьи предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Псковичу выдали подписку о невыезде. Расследование продолжается.