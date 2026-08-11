Более 2,5 кг наркосодержащих растений изъяли полицейские в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Деятельность жителя Пскова, выращивавшего наркорастения, пресекли сотрудники УНК УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. По версии следствия, 56-летний мужчина выращивал кусты конопли в специально оборудованном гараже. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выявили на месте происшествия части растений.

Сотрудники полиции изъяли у жителя Пскова более 2,5 кг наркосодержащих растений. В сухом виде вес изъятого составил 663 грамма, что является крупным размером.