Движение по временному объезду запустили под Псковом из-за строительства Северного обхода

Движение по временному объезду запустили на трассе А-212 Псков – Изборск в рамках строительства Северного обхода Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Движение по временному объезду запустили на трассе А-212 Псков – Изборск в рамках строительства Северного обхода Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Организация временного объезда потребовалась для строительства путепровода на развязке автодороги А-212 Псков – Изборск. Движение запустили в 11:00 11 августа.
«Объезд обеспечивает беспрепятственный проезд для двух потоков – в прямом и обратном направлениях», – отметили в профильном министерстве.
Подрядчик предусмотрел на участке все необходимые средства организации движения, включая освещение в темное время суток и технологические проходы.
«Новая схема отделит строительную площадку от транзитного транспорта. Безопасность – приоритет!» – подчеркнули в пресс-службе министерства.