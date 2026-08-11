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Транспорт / Инфраструктура

Движение по временному объезду запустили под Псковом из-за строительства Северного обхода

11 августа 2026 года, 14:02

Движение по временному объезду запустили на трассе А-212 Псков – Изборск в рамках строительства Северного обхода Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Движение по временному объезду запустили под Псковом из-за строительства Северного обхода

Фото Александра Машкарина

Организация временного объезда потребовалась для строительства путепровода на развязке автодороги А-212 Псков – Изборск. Движение запустили в 11:00 11 августа.

«Объезд обеспечивает беспрепятственный проезд для двух потоков – в прямом и обратном направлениях», – отметили в профильном министерстве.

Движение по временному объезду запустили под Псковом из-за строительства Северного обхода

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Подрядчик предусмотрел на участке все необходимые средства организации движения, включая освещение в темное время суток и технологические проходы.

«Новая схема отделит строительную площадку от транзитного транспорта. Безопасность – приоритет!» – подчеркнули в пресс-службе министерства.

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