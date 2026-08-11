Движение по временному объезду запустили под Псковом из-за строительства Северного обхода

Движение по временному объезду запустили на трассе А-212 Псков – Изборск в рамках строительства Северного обхода Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.



Организация временного объезда потребовалась для строительства путепровода на развязке автодороги А-212 Псков – Изборск. Движение запустили в 11:00 11 августа. «Объезд обеспечивает беспрепятственный проезд для двух потоков – в прямом и обратном направлениях», – отметили в профильном министерстве.