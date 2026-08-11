Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичам рассказали, где найти годовой отчет управляющей организации

11 августа 2026 года, 13:00

Где найти годовой отчет управляющей организации, жителям Псковской области рассказали в группе «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».


В документе можно ознакомиться с тем, куда уходят средства, которые жильцы многоквартирных жилых домов платят за содержание жилья.

Перед собственниками управляющая организация отчитывается по единый форме ежегодно. Срок публикации годового отчета – до 31 марта.

Все отчеты за прошлый год уже должны быть доступны.

Просмотр годового отчета необходим, чтобы понимать, эффективно ли работает управляющая компания, убедиться в том, что все денежные средства расходуются по назначению, вовремя заметить несостыковки и задать имеющиеся вопросы, а также принять взвешенное решение в ходе проведения общего собрания жильцов дома.

«Собственники имеют право знать, на что именно потрачены их средства. Отчёт УК – ваш главный инструмент для контроля и оценки работы управляющей организации», – отмечается в публикации в группе «Госуслуги Дом» в «ВКонтакте».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа