Псковичам рассказали, где найти годовой отчет управляющей организации

Где найти годовой отчет управляющей организации, жителям Псковской области рассказали в группе «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».

В документе можно ознакомиться с тем, куда уходят средства, которые жильцы многоквартирных жилых домов платят за содержание жилья.

Перед собственниками управляющая организация отчитывается по единый форме ежегодно. Срок публикации годового отчета – до 31 марта.

Все отчеты за прошлый год уже должны быть доступны.

Просмотр годового отчета необходим, чтобы понимать, эффективно ли работает управляющая компания, убедиться в том, что все денежные средства расходуются по назначению, вовремя заметить несостыковки и задать имеющиеся вопросы, а также принять взвешенное решение в ходе проведения общего собрания жильцов дома.

«Собственники имеют право знать, на что именно потрачены их средства. Отчёт УК – ваш главный инструмент для контроля и оценки работы управляющей организации», – отмечается в публикации в группе «Госуслуги Дом» в «ВКонтакте».