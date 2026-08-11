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Происшествия / Преступление

Житель Печор предстанет перед судом за контрабанду военной техники на Украину и в страны ЕС

11 августа 2026 года, 12:42

Житель Печор предстанет перед судом за контрабанду военной техники на Украину и в страны ЕС, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Житель Печор предстанет перед судом за контрабанду военной техники на Украину и в страны ЕС

Фото редакции

Неизвестный, имея преступные связи на территории России и стран Европейского союза, организовал международную трансграничную организованную группу с целью совершения умышленной контрабанды военной техники и оборудования.

Находясь в РФ, участники группы должны были покупать военную технику и оборудование, которое может использоваться при создании военной техники, упаковывать их и передавать иным участникам ОПГ. Те, в свою очередь, должны были осуществлять контрабандный вывоз предметов в страны ЕС и на Украину.

В преступную деятельность вовлекли уроженца Печорского района, занимающегося международными перевозками и имеющего гражданства РФ и Эстонии.

Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина получил от участников преступной группы части военной техники и оборудование, которые спрятал в кабине тягача и переместил через таможенную границу Российской Федерации. В ходе прохождения пограничного контроля при выезде с территории страны печерянин был задержан.

Теперь мужчина предстанет перед судом. Заседание назначено на 17 августа.

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