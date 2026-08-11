Псковский суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табака на 2 млн рублей

В Псковской области суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табака на 2 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В Псковской области суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табака на 2 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Согласно версии следствия, в январе обвиняемый незаконно переместил через российско-белорусскую границу на своем легковом автомобиле табачную продукцию стоимостью более 2 млн рублей. На территорию России мужчина ввез в общей сложности более 13 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.
Вся табачная продукция была изъята из оборота.
Преступные действия обвиняемого пресекли сотрудники Псковской таможни.