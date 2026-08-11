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Происшествия / Преступление

Псковский суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табака на 2 млн рублей

11 августа 2026 года, 12:37

В Псковской области суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табака на 2 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Псковский суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табака на 2 млн рублей

Фото Александра Степанова

Согласно версии следствия, в январе обвиняемый незаконно переместил через российско-белорусскую границу на своем легковом автомобиле табачную продукцию стоимостью более 2 млн рублей. На территорию России мужчина ввез в общей сложности более 13 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. 

Вся табачная продукция была изъята из оборота.

Преступные действия обвиняемого пресекли сотрудники Псковской таможни.

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