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Общество

В Пскове появилась еще одна благоустроенная общественная территория

11 августа 2026 года, 09:45

В Пскове появилась еще одна благоустроенная общественная территория. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

В Пскове появилась еще одна благоустроенная общественная территория

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, работы по благоустройству завершились на территории между домами №12, №14 и №16 на улице Звёздной и домом №13 на Сиреневом бульваре.

Подрядчику предстоит лишь устранить мелкие замечания. Полноценную зону отдыха здесь оборудовали благодаря федерального программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Теперь жители микрорайона могут с комфортом гулять по асфальтированным дорожкам, отдыхать на новых скамейках и беседовать в уютной обстановке», – отметил глава Пскова.

Борис Елкин поделился, что специалисты в ходе работ по благоустройству установили на территории детский игровой комплекс, оборудовали удобную велодорожку, а все любители активного отдыха могут попробовать свои силы в панна-футболе.

В Пскове появилась еще одна благоустроенная общественная территория

Фото из соцсетей Бориса Елкина

«Пространство удобно и для других активностей: можно бегать, кататься на роликах – территория станет отличной площадкой для разных видов досуга», – подчеркнул он.

Подрядчик в том числе установил на общественной территории новое освещение. Для безопасности местных жителей работают камеры видеонаблюдения.

«На будущее планируем проработать вопрос с хоккейной площадкой. Подумаем, как гармонично вписать её в пространство, чтобы территория оставалась удобной и интересной для жителей всех возрастов», – подытожил градоначальник.

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