В Пскове появилась еще одна благоустроенная общественная территория. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

По его словам, работы по благоустройству завершились на территории между домами №12, №14 и №16 на улице Звёздной и домом №13 на Сиреневом бульваре.

Подрядчику предстоит лишь устранить мелкие замечания. Полноценную зону отдыха здесь оборудовали благодаря федерального программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Теперь жители микрорайона могут с комфортом гулять по асфальтированным дорожкам, отдыхать на новых скамейках и беседовать в уютной обстановке», – отметил глава Пскова.

Борис Елкин поделился, что специалисты в ходе работ по благоустройству установили на территории детский игровой комплекс, оборудовали удобную велодорожку, а все любители активного отдыха могут попробовать свои силы в панна-футболе.