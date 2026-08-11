Вырубка сухостоя и самосевной поросли ведется в Корытовском лесопарке Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты в том числе проводят санитарную обрезку и вырубку отдельных деревьев, которые мешают росту здоровых сосен. Все работы, как отметили в городской администрации, соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также правилам проведения работ в условия стесненной застройки и парковой зоны.

Проведение работ позволит сделать существующие прогулочные маршруты удобнее, в том числе и для маломобильных групп. После работ природный ландшафт сохранится.

«Подрядчик на регулярной основе выполняет подметание и очистку пешеходных дорожек. Уборка территории после проезда строительной техники также будет проведена – подрядная организация уже прорабатывает этот вопрос», – добавили в администрации.

Напомним, проект благоустройства Корытовского лесопарка вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализуется он в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Лесопарк всегда был любимым местом отдыха. Там всегда много гуляющих, в том числе воспитанников расположенного недалеко Центра лечебной педагогики.

«Ключевая задача текущего благоустройства – сделать территорию еще удобнее, сохранив при этом природу», – подытожили в пресс-службе администрации Пскова.