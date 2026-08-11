Три проекта Псковской области победили во всероссийском конкурсе

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали сразу три проекта Псковской области. Об этом в своем канале в национальном мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали сразу три проекта Псковской области. Об этом в своем канале в национальном мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Регион, по его словам, получит из федерального бюджета в общей сложности 282 млн рублей. Масштабное благоустройство запланировано на 2027 – 2028 годы.
В числе победителей – проект Пскова «Сердце окольного города» (финансирование 112,8 млн рублей), проект Острова «Семейный гарнизон» (финансирование 96,7 млн рублей) и проект Порхова «Шелонский причал» (финансирование 72,5 млн рублей).
По итогам работ в городах появятся современные и благоустроенные пространства для отдыха, отметил Михаил Ведерников и поблагодарил команды, подготовившие проекты. «Это наша общая победа!» – подчеркнул губернатор.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».