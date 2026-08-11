Три проекта Псковской области победили во всероссийском конкурсе

По итогам работ в городах появятся современные и благоустроенные пространства для отдыха, отметил Михаил Ведерников и поблагодарил команды, подготовившие проекты. «Это наша общая победа!» – подчеркнул губернатор.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».