Командир разведбатальона 76-й дивизии попросил Путина помочь с переводом земель Минобороны

Командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, подполковник, участник СВО, Герой России Дашибал Мункожаргалов из Бурятии попросил президента России Владимира Путина помочь с переводом земель Министерства обороны РФ для благоустройства общественных территорий и дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», пишет «РИА-Новости».

Владимир Путин встретился с участником президентской программы «Время Героев» в Улан-Удэ. Дашибал Мункожаргалов поблагодарил главу государства за поддержку бойцов, участвующих в СВО, их семей и за возможность проявить себя на гражданской службе. Герой России также отметил проект «Формирование комфортной городской среды», по которому жители сами решают, как и что благоустраивать.

«У меня есть к вам предложение. По существующим правилам наши муниципалитеты могут производить работу только на муниципальных землях. В военных городках земля федеральная и относится к Министерству обороны. И, к сожалению, наши муниципалитеты по данной программе не могут благоустраивать дворы и общественные пространства в военных городках», – обратился командир к Путину.

Дашибал Мункожаргалов подчеркнул, чтобы для того, чтобы эта возможность была, нужно лишь внести коррективы в постановление Правительства России. Он пояснил, что изменений законодательства и дополнительного финансирования не потребуется.

«Тем самым мы можем дать возможность муниципалитетам, дать возможность нашим семьям военнослужащих, которые сейчас стоят на страже, без каких-либо дополнительных финансирований. Прошу вас поддержать, товарищ главнокомандующий», – обратил свое внимание подполковник.

«Переговоры обязательно будут», – ответил ему президент.