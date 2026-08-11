Избирательная комиссия Псковской области ведет свой канал в МАХ

Избирательная комиссия Псковской области ведет свой канал в мессенджере МАХ с начала года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Сотрудники избиркома подчеркнули, что канал в МАХ позволяет еще оперативнее делиться с жителями Псковской области новостями о выборах, рассказывать о работе избирательной системы региона и публиковать информацию без ограничений.

Канал доступен по ссылке: https://max.ru/id6027022348_gos