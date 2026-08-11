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Общество

79,5% жилого фонда Пскова уже имеет паспорта готовности к отопительному сезону

11 августа 2026 года, 10:01

79,5% жилого фонда Пскова уже готово и к отопительному сезону. Такие данные приводятся на 10 августа, сообщили «Псковской правде» в Псковских теплосетях.

79,5% жилого фонда Пскова уже имеет паспорта готовности к отопительному сезону

Фото редакции

Паспорта готовности к отопительному сезону уже имеют 1 046 из 1 315 жилых домов. При этом в Псковском районе показатель выше и составляет 83,3% (80 из 96 домов).

Детские сады и школы находятся в лидерах по готовности к отопительному сезону – 92,2%. Еще выше показатель по объектам городского бюджета. Он составляет 97,8%.

На хорошем уровне держится и здравоохранение: готовы 74,2% медучреждений.

«Культура и спорт – зоны особого внимания: готовность 35,7% и 25% соответственно. Именно здесь сейчас сосредоточены основные усилия», – отметили в теплосетях.

В организации напомнили, что готовность к предстоящем сезону зависит от типа управления. Жилые дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ЖСК или при непосредственном управлении, в настоящее время готовы лишь на 26,4%.

Ситуация находится на контроле Псковских тепловых сетей.

«Отстающие объекты берутся на особый учёт. Надеемся, что к началу отопительного сезона все дома и учреждения будут полностью готовы», – подытожили специалисты.

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