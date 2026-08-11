18 учреждений образования отремонтируют в Псковской области в 2027 году

Ход капитального ремонта школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования Псковской области в ходе рабочей встречи обсудили губернатор Михаил Ведерников и министр образования региона Александр Сорокин. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

По его словам, на сегодняшний день обновляются десять учреждений: шесть школ, одно учреждение СПО и три детских сада. Работы ведутся по нацпроектам «Семья» и «Молодежь и дети». На эти цели ранее были выделены около 430 млн рублей.

Ремонт в детском саду №5 в Великих Луках уже завершен, отметил Михаил Ведерников и обратил внимание на то, что дети вернутся в свои группы уже в ближайшее время.

Более чем на 95% готовы школа №7 им. Антона Злобина и кадетская школа. Оба объекта находятся в Великих Луках. Подрядные организации в настоящее время выполняют там финишные работы: устанавливают мебель и устраняют недочеты.

«В Островской школе № 1 идёт приёмка после капремонта, в Харлапковской школе Палкинского района её проведут на следующей неделе», – добавил губернатор.

До конца августа работы завершатся в Псковской инженерно-лингвистической гимназии и детском саду №43 Пскова. В Локнянской школе, детсаду №21 Великих Лук и мастерских Псковского политехнического колледжа работы продлятся до конца года.

«Объём работ большой, но всё идёт по графику. Капремонт не только меняет облик садиков и школ, но и позволяет создать новые полезные зоны и локации», – заявил глава региона и привел в пример Харлапковскую школу с актовым залом и Островскую с конференц-залом. Где-то расширяют гардеробы и создают школьные музеи.

В 2027 году отремонтируют 18 учреждений. «Пусть новый учебный год для наших ребят начнётся в уютных и современных пространствах!» – заключил он.