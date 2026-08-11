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Происшествия / ДТП

Водитель пострадал в лобовом столкновении в Куньинском районе

11 августа 2026 года, 09:12

Водитель пострадал в лобовом столкновении в Куньинском районе и был госпитализирован. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».

Водитель пострадал в лобовом столкновении в Куньинском районе

Фото: группа «Псковская сводка» в «ВКонтакте»

Лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Opel произошло у дома №6 в деревне Альфинкино. В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.

На месте происшествия также работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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