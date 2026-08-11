Водитель пострадал в лобовом столкновении в Куньинском районе и был госпитализирован. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».
Водитель пострадал в лобовом столкновении в Куньинском районе и был госпитализирован. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».
Лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Opel произошло у дома №6 в деревне Альфинкино. В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки.
Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.
На месте происшествия также работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.