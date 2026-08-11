Глава Пскова остановил вырубку деревьев в сквере у Рижской гостиницы

Глава Пскова Борис Елкин остановил вырубку деревьев в сквере у Рижской гостиницы. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, часть насаждений ранее была признана аварийной, а еще несколько деревьев – опасными. Профильная комиссия, в частности, фиксировала усыхающие ветви и дупла, искривления стволов и иные признаки сильного ослабления.

Борис Елкин согласился, что к вопросу нужно подходить максимально взвешенно.

«По моему поручению будет проведено дополнительное обследование зелёных насаждений, чтобы ещё раз детально оценить состояние каждого дерева и рассмотреть все возможные варианты сохранения здоровых экземпляров», – отметил Борис Елкин. Взамен спиленных деревьев в сквере высадят новые. Работы проведут осенью.