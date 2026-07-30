Псковская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по росту бюджетных мест в колледжах

В системе среднего профессионального образования региона зафиксирован заметный прирост бесплатных учебных позиций. Об этом в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) сообщил заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев.

По его словам, ключевая миссия техникумов и колледжей — закрывать кадровые потребности местных предприятий. К самым востребованным направлениям он отнёс аграрный сектор и переработку, промышленность и электротехнику, сферу туризма и сервиса, а также информационные технологии. Отдельно замминистра выделил педагогику и здравоохранение, где нехватка специалистов ощущается особенно остро.

Приём документов завершится 15 августа. Сергей Николаев призвал родителей и выпускников не торопиться с решением: «Я хочу пожелать родителям и их детям сделать правильный выбор, о котором потом никто не будет сожалеть. Чтобы этим выбором могла гордиться вся семья и те педагоги, которые стояли за этими детьми. За каждым успешным ребёнком стоит хороший учитель».

«Шпаргалка для родителей» — совместный просветительский проект радиостанции «7 НЕБО» и министерства образования Псковской области. Программа выходит в эфир по четвергам.