17-летний скутерист попал в реанимацию после столкновения с автомобилем в Пскове

На перекрёстке улиц Леона Поземского и Ижорского Батальона в Пскове произошло серьёзное ДТП с участием скутера и автомобиля Skoda, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

В результате аварии 17-летний юноша был экстренно доставлен в реанимацию.

На месте происшествия работали экипаж Госавтоинспекции, бригада медицины катастроф и следователи, специализирующиеся на дорожно-транспортных происшествиях. Обстоятельства случившегося устанавливаются.