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Происшествия / ДТП

17-летний скутерист попал в реанимацию после столкновения с автомобилем в Пскове

30 июля 2026 года, 13:00

На перекрёстке улиц Леона Поземского и Ижорского Батальона в Пскове произошло серьёзное ДТП с участием скутера и автомобиля Skoda, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ». 

17-летний скутерист попал в реанимацию после столкновения с автомобилем в Пскове

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

В результате аварии 17-летний юноша был экстренно доставлен в реанимацию. 

На месте происшествия работали экипаж Госавтоинспекции, бригада медицины катастроф и следователи, специализирующиеся на дорожно-транспортных происшествиях. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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