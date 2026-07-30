В основу фестиваля «Псковские каникулы» легли советские фильмы

Псковичи смогут увидеть более 20 сценок из жизни советских людей – подслушать разговор у подъезда, поймать вора, потанцевать со стилягами под зарубежные хиты. В основу многих из них легли советские фильмы. Один из них – «Я иду, шагаю по Москве».

«За основу мы взяли настроение, которое сформировали в нас советские комедии», – подчеркнул он.

В основу фестиваля «Псковские каникулы» легли сцены из известных советских фильмов, рассказал режиссер Борис Фиш на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

В нем был момент, где молодой человек едет за девушкой на велосипеде, признается в любви и читает стихи. Гости «Псковских каникул» тоже смогут увидеть этот момент, подчеркнул Борис Фиш.

Псковичи смогут посетить в том числе советскую свадьбу – посидеть с гостями за одним столом, прогуляться с молодоженами и принять участие в открытии ЗАГСа, как в «Кавказской пленнице».

Будет отсылка и к фильму «Мимино». «Грузин захочет улететь к своей маме, будет пытаться позвонить из таксофона. Но загвоздка в том, что другие тоже хотят позвонить и это приводит к борьбе», – рассказал режиссер.

Напомним, фестиваль «Псковские каникулы» пройдет на набережной реки Великой в Пскове (от улицы Профсоюзной, 16 до Псковского колледжа искусств) с 30 июля по 2 августа. 30–31 июля псковичей ждут с 15:00 до 22:00, 1-2 августа с 11:00 до 22:00, 2 августа с 11:00 до 21:00. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».