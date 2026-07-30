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Общество

31 лабораторию оборудовали в колледжах Псковской области за четыре года

30 июля 2026 года, 16:40

В колледжах Псковской области за последние четыре года была оборудована 31 лаборатория на сумму 150 млн рублей. Об этом рассказал замминистра образования региона Сергей Николаев в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Ведущей выступает директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

31 лабораторию оборудовали в колледжах Псковской области за четыре года

Фото: Андрей Степанов

Средства были выделены из федерального бюджета. Ежегодно из областного бюджета направляют деньги на создание новых лабораторий, аккредитованных для проведения демоэкзамена.

«Демонстрационный экзамен нужно сдавать в лаборатории, которая аккредитована под требования. Мы ежегодно стараемся по востребованным направлениям выделять средства, чтобы обновлять эти точки сдачи экзамена», – отметил Сергей Николаев.

Демоэкзамен включает выполнение практических задач. Для сдачи экзамена необходимы специализированное оборудование и мастерские, в том числе станки с ЧПУ и автомобильные подъёмники.

«Мы понимаем, что есть оборудование, которое стоит сотни миллионов рублей, и покупать его для обучения 5–10 студентов нерентабельно. А заключить договор сетевого взаимодействия и организовать обучение на предприятии – это позволяют сделать стандарты СПО», – отметил спикер. 

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