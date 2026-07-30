31 лабораторию оборудовали в колледжах Псковской области за четыре года

В колледжах Псковской области за последние четыре года была оборудована 31 лаборатория на сумму 150 млн рублей. Об этом рассказал замминистра образования региона Сергей Николаев в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Ведущей выступает директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Средства были выделены из федерального бюджета. Ежегодно из областного бюджета направляют деньги на создание новых лабораторий, аккредитованных для проведения демоэкзамена.

«Демонстрационный экзамен нужно сдавать в лаборатории, которая аккредитована под требования. Мы ежегодно стараемся по востребованным направлениям выделять средства, чтобы обновлять эти точки сдачи экзамена», – отметил Сергей Николаев.

Демоэкзамен включает выполнение практических задач. Для сдачи экзамена необходимы специализированное оборудование и мастерские, в том числе станки с ЧПУ и автомобильные подъёмники.

«Мы понимаем, что есть оборудование, которое стоит сотни миллионов рублей, и покупать его для обучения 5–10 студентов нерентабельно. А заключить договор сетевого взаимодействия и организовать обучение на предприятии – это позволяют сделать стандарты СПО», – отметил спикер.