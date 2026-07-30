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Общество

Стартовал ремонт участка трассы Изборск – Палкино – Остров

30 июля 2026 года, 12:31

Стартовал ремонт 5-километрового участка региональной трассы Изборск – Палкино – Остров. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своем Телеграм-канале.

Стартовал ремонт участка трассы Изборск – Палкино – Остров

Фото: Дмитрий Быстров

Участок находится на въезде в центр округа. «Интенсивность движения достаточно серьезная, участок требовал обновления», – отметил глава округа.

Подрядчик выполняет работы сразу на двух отрезках – фрезерует старое покрытие и укладывает выравнивающий слой.

Работы проходят в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», на ремонт направлено свыше 120 миллионов рублей.

Работы планируется выполнить к 10 ноября.

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