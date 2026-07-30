Стартовал ремонт участка трассы Изборск – Палкино – Остров

Стартовал ремонт 5-километрового участка региональной трассы Изборск – Палкино – Остров. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своем Телеграм-канале.

Участок находится на въезде в центр округа. «Интенсивность движения достаточно серьезная, участок требовал обновления», – отметил глава округа.

Подрядчик выполняет работы сразу на двух отрезках – фрезерует старое покрытие и укладывает выравнивающий слой.

Работы проходят в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», на ремонт направлено свыше 120 миллионов рублей.

Работы планируется выполнить к 10 ноября.