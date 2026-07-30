Мини-ферма с овечками и козочками будет работать на фестивале «Псковские каникулы»

Мини-ферма с овечками, козами и гусями будет работать на фестивале «Псковские каникулы», рассказал директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ.

Также дети смогут прокатиться на советских машинках с педалями.

«Декорации подбирали точечно: есть старая телефонная будка, старые ларьки, киоски с газетами. Попытались воссоздать интерьер советской квартиры. В ней семья будет собираться в отпуск. На площадке, где по сюжету будет проходить съёмка фильма, поставят камеры, старое осветительное оборудование. Артисты одеты по моде той эпохи», – рассказал режиссёр.

Фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).