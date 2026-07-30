«Москвич» смогут выиграть в лото на фестивале «Псковские каникулы»

Псковичам предложат сыграть в лото на фестивале «Псковские каникулы». Главным призом станет автомобиль. Об этом рассказал директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ.

Чтобы стать участником, нужно прийти, выбрать билет, получить карточку с номерами от организаторов, а затем следить за выпавшими числами и отмечать их. Первый, нашедший нужную комбинацию, победит.

Александр Робин добавил, что победитель получит игрушечный автомобиль «Москвич». Лото проводится по расписанию с 30 июля по 2 августа.

Фестиваль «Псковские каникулы» является частью нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Фестиваль проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».