Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Москвич» смогут выиграть в лото на фестивале «Псковские каникулы»

30 июля 2026 года, 14:50

Псковичам предложат сыграть в лото на фестивале «Псковские каникулы». Главным призом станет автомобиль. Об этом рассказал директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Москвич» смогут выиграть в лото на фестивале «Псковские каникулы»

Фото: magnific.com

Чтобы стать участником, нужно прийти, выбрать билет, получить карточку с номерами от организаторов, а затем следить за выпавшими числами и отмечать их. Первый, нашедший нужную комбинацию, победит.

Александр Робин добавил, что победитель получит игрушечный автомобиль «Москвич». Лото проводится по расписанию с 30 июля по 2 августа.

Фестиваль «Псковские каникулы» является частью нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Фестиваль проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Читайте также
Опубликована программа для главной сцены «Псковских каникул»
Дети нашего двора
Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

17-летний скутерист попал в реанимацию после столкновения с автомобилем в Пскове
Стартовал ремонт участка трассы Изборск – Палкино – Остров
Археологические работы вскоре стартуют на месте будущего фермерского рынка в Пскове
Замглавы Дедовичского округа Ольга Яковлева о своей работе: «Это был мой осознанный выбор и призвание»
Директора псковской организации оштрафовали на 3,5 млн за взятку Александру Грацкому
Сбитого мужчину госпитализировали в Великих Луках
В Пушкинских Горах проводится реконструкция котельной
Височное кольцо нашли археологи в раскопе на Завеличье в Пскове
Более 200 волонтёров будут помогать на выборах в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Дети нашего двора

Общество
29 июля 16:05

Дети нашего двора

Псковичей приглашают вернуться в прошлое

Гриб или погиб

Общество
29 июля 14:35

Гриб или погиб

Почему даже съедобные дары леса могут быть опасны
Когда одежда становится историей

Общество / Мода
23 июля 13:37

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров