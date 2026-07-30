Переселенцы из Италии назвали Завеличье любимым районом Пскова

«Мы пришли к единому мнению, что нам очень нравится Завеличье как район, мы его выбрали с первого дня», — рассказала гостья эфира. Ирина Феррари уточнила, что ещё на этапе переезда из Италии они дистанционно арендовали жильё именно здесь. «Мы поняли, что не ошиблись в этом районе, он нам очень нравится. Рядом с центром, много новостроек, шикарные жилые комплексы. Таких не строили там, где мы жили», — пояснила она, добавив, что особенно впечатляет развитая инфраструктура для детей и молодёжи.