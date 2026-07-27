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Общество

До +29 градусов прогнозируется в Псковской области 27 июля

27 июля 2026 года, 09:55

До +29 градусов ожидается в Псковской области 27 июля. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До +29 градусов прогнозируется в Псковской области 27 июля

Фото: Дарья Хваткова

По данным Псковского гидрометцентра, в этот день прогнозируется ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов пройдет кратковременные дожди, местами с грозами. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/сек.

Днем температура составит до +24...+29 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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