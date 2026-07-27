До +29 градусов прогнозируется в Псковской области 27 июля

До +29 градусов ожидается в Псковской области 27 июля. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, в этот день прогнозируется ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов пройдет кратковременные дожди, местами с грозами. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/сек.

Днем температура составит до +24...+29 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.