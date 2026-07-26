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Общество / Здоровье

Программа «Секреты тела» с Евгением Васильевым выйдет сегодня на «Первом Псковском»

26 июля 2026 года, 10:25

Проект «Секреты тела» с доктором Евгением Васильевым выйдет на телеканале «Первый Псковский» сегодня в 12:20.

Боль в плечевом суставе и мифы о здоровье человека станут темами двух выпусков. Проект ведёт российский реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев.

Программа «Секреты тела» с Евгением Васильевым выйдет сегодня на «Первом Псковском»

Фото: «Первый Псковский»

Как плечевой сустав управляется с помощью корешков? Какие упражнения надо делать, чтобы избавиться от болей? Как теперь называется остеохандроз? Почему для суставов нужна соблюдать температурный режим и особое питание? Почему нельзя закачивать в спортзале боли и к чему это может привести? Об этом и расскажет Евгений Васильев.

Программу также можно найти в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Секреты тела» – цикл из 50 выпусков с практическими советами и уникальной методикой доктора Евгения Васильева. Над проектом телеканал «Первый Псковский» работал два года. В нем разбираются 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до мифов о здоровье, лишнего веса и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон. Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно сделать без похода к врачу, находясь дома.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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