На флоте служат люди особой закалки: Игорь Руденя поздравил псковичей с Днем Военного-Морского Флота РФ

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игоря Руденя поздравил адмиралов, офицеров, мичманов, матросов, ветеранов и семьи военных моряков с Днем Военно-Морского флота РФ.

«На флоте служат люди особой закалки, истинные патриоты Отечества. Ваш ежедневный мужественный труд – это залог безопасности страны и важнейший вклад в нашу общую победу», – подчеркнул он.

В современных условиях геополитического противостояния роль Военно-Морского Флота как гаранта национальной безопасности России многократно возросла. Наша ракетно-ядерная мощь остается надежным щитом, сдерживающим агрессивные замыслы противника, подчеркнул Игорь Руденя.

Он пожелал успехов в боевой подготовке, уверенного освоения новейшей техники и дальнейшей доблестной службы на благо России.