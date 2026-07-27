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Общество

Около 16 млн рублей лишились псковичи из-за уловок мошенников

27 июля 2026 года, 10:55

Около 16 млн рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Псковского и Куньинского районов из-за мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 16 млн рублей лишились псковичи из-за уловок мошенников

Фото: Елена Коноплёва

По версии следствия, неизвестные, притворяясь менеджерами по инвестициям, правоохранителями, банковскими служащими и сотрудниками других организаций, по телефонам и в мессенджерах вводили псковичей в заблуждение и крали деньги.

Мошенники использовали в качестве повода перевести сбережения версию о «безопасном счете». Некоторым предлагали дополнительный заработок в сети. Другие остались без денег из-за встречи со злоумышленниками на интернет-сайтах в ходе купли-продажи товаров, в том числе автомобильного двигателя.

В итоге псковичи лишились около 16 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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