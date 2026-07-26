Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил проводить туры для кинематографистов трижды в год – летом, осенью и зимой. Об этом стало известно на встрече губернатора с представителями киноиндустрии. О ней он рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

На встрече обсудили перспективы развития кинематографа в регионе. Гости рассказали о своих проектах и поделились предложениями.

«Наш регион прекрасен в любой сезон, а транспортная доступность из Москвы и Петербурга делает работу комфортной. Будем и дальше всесторонне поддерживать киноиндустрию. Через экраны миллионы жителей России могут узнать о красотах, традициях и героической истории Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он поблагодарил представителей Ассоциации продюсеров кино и телевидения России за внимание к Псковской области и выразил надежду на продолжение сотрудничества.