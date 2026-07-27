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Общество

Водитель болотохода скончался в ДТП в Бежаницком округе

27 июля 2026 года, 09:25

Водитель болотохода скончался в ДТП в Бежаницком округе, сообщает в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».

Водитель болотохода скончался в ДТП в Бежаницком округе

Фото: «Псковская сводка»
Водитель болотохода скончался в ДТП в Бежаницком округе

Фото: «Псковская сводка»

ДТП произошло в деревне Шабаново Чихачевской волости в Бежаницком районе. Болотоход вылетел в кювет и перевернулся в реке. Водителя зажало в перевёрнутой машине в воде.

По имеющимся данным, болотоход находился на буксире у автомобиля «Нива». На повороте его занесло. Болотоход упал в реку с высоты около четырёх метров.

Его извлекли из воды и передали медикам. Те констатировали смерть. На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. 

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