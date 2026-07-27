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Общество

25,4 тысячи пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском за полгода

27 июля 2026 года, 10:22

25,4 тыс. пассажиров перевезли скоростные поезда «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском за полгода – с января по июнь. Об этом сообщается в Телеграм-канале Октябрьской железной дороги.

25,4 тысячи пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском за полгода

Фото: Дарья Хваткова

Билеты продаются на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в веб-приложения, а также в кассах.

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