25,4 тысячи пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском за полгода

25,4 тыс. пассажиров перевезли скоростные поезда «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском за полгода – с января по июнь. Об этом сообщается в Телеграм-канале Октябрьской железной дороги.
25,4 тыс. пассажиров перевезли скоростные поезда «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском за полгода – с января по июнь. Об этом сообщается в Телеграм-канале Октябрьской железной дороги.
Билеты продаются на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в веб-приложения, а также в кассах.