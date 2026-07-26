Фестиваль сапсёрфинга «Псков САП Фест» прошел в Пскове

Третий ежегодный фестиваль сапсёрфинга «Псков САП Фест» прошёл на набережной реки Великой в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Мероприятие приурочено ко Дню города. Оно объединило около 300 участников. Все они были одеты в костюмы сказочных персонажей – Царевны-Лягушки, Кощея Бессмертного, принцессы и героев известных фильмов. Тематика конкурса костюмов этого года – «Герои мультфильмов».

Глава города Борис Елкин поприветствовал участников фестиваля и дал старт движению колонны сапсерферов. Также в рамках фестиваля состоялись конкурсы костюмов и фотоконкурс. Участников оценивали специалисты в области дизайна, косплея и актерского мастерства. Победители получили брендированные сапборды.