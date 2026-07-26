Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове. Полная программа заключительного дня

Публикуем полную программу заключительного дня – 26 июля – VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Успейте посетить творческие встречи, лекции, мастер-классы и кинопоказы в последний день мероприятия.
VII Международный кинофестиваль «Западные ворота»
26 июля, воскресенье
Кинотеатр «Победа»
(Октябрьский проспект, 17)
ПРОГРАММА «ДО 16 И СТАРШЕ»
11:00 «Финник 2», 6+, 85 мин., Россия, реж. Денис Чернов
ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»
12:30 «Никита», 16+, 2026, Россия, 52 мин., реж. Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов
ПРОГРАММА «КИНОКЛУБ»
14:15 «Ганди молчал по субботам», 16+, 2025, Россия, 102 мин., реж. Юрий Зайцев
ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»
16:15 «Дочки-матери» / Әниләр һәм бәбиләр, 18+, 2025, Россия, 84 мин., реж. Ирек Хафизов, Юлия Захарова
18:00 НЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (ЛАУРЕАТЫ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЕЙ) №2 18+
ПРОГРАММА «КИНОКЛУБ»
20:30 «Мужу привет», 18+, 2025, Россия, 103 мин., реж. Антон Маслов
Кинотеатр «Смена». Синий зал
(Октябрьский проспект, 17А)
ПРОГРАММА «НОВОЕ КИНО ЯКУТИИ»
10:00 «Мои таежные каникулы» / Мэхээлэчээн булчут, 6+, 2026, Россия, 90 мин., реж. Александр Лукин
ПРОГРАММА «ДО 16 И СТАРШЕ»
11:45 «Царевна Лягушка», 6+, 2025, Россия, 93 мин., реж. Александр Амиров
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
13:40 «Мальчик-птица», 16+, 2025, Россия, 90 мин., реж. Савелий Осадчий
ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»
15:30 «Тропа гнева», 18+, 2025, Россия-Таджикистан, 91 мин., реж. Олег Фомин»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
17:15 «Игроманка», 18+, 2025, Казахстан, 129 мин., Режиссер Алдияр Байракимов
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
21:20 «Сломанное копье» / Broken Spear, 16+, 2025, Китай, 94 мин., реж. Сун Чуаньлин
Кинотеатр «Смена». Красный зал
(Октябрьский проспект, 17А)
ПРОГРАММА К 90-ЛЕТИЮ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА
11:00 «Чинк: хвостатый детектив», 6+, 2022, Россия, 81 мин., реж. Григорий Вожакин
ПРОГРАММА «ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ»
12:30 «Легенды партизанского края», 16+, 2026, Россия, 44 мин., реж. Андрей Егоров
13:45 «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», 2025, Россия, 55 мин., реж. Андрей Кияница
ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»
15:00 «Остров Арарат», 18+, 2025, Россия, 112 мин., реж. Дарья Полторацкая
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
17:10 «Рыба на крючке» / Мохи дар шаст, 18+, 2025, Таджикистан-Иран, 97 мин., реж. Мухиддин Музаффар
19:10 «Театр – миф о реальности» / Theatre: The Myth of Reality, 18+, 2025, Индия, 138 мин., реж. Саджин Баабу
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Большой зал
(площадь Ленина, 3)
ПРОГРАММА «МАСТЕР И МЕТОД»
11:00 «Есть много способов взобраться на Луну», 16+, 2024, Россия, 45 мин., реж. Владимир Захаренко
13:00 «Я слышу сны», 12+, 2025, Россия, 53 мин., реж. Мария Анипченко
ПРОГРАММА ФОНДА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»
12:00 «Две жизни Алексея Щусева», 18+ 2023, Россия, 53 мин., реж. Олег Курамшин
14:00 «Нюрнбергский процесс. Приговор», 16+ 2025, Россия, 60 мин. реж. Михаил Елкин
15:10 «Рафаил Черносвитов. Неизвестный герой большой истории», 2024, Россия, 45 мин., реж. Павел Ковязин
16:00 «Об Анне Ярославне через тысячу лет», 6+ 2025, Россия, 48 мин., реж. Андрей Кияница
ПРОГРАММА «ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ»
17:00 «Опередившие время», 2025, Россия, 65 мин., реж. Андрей Федоров
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Малый зал
(площадь Ленина, 3)
13:00 Программа фильмов ГТРК Псков
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
(улица Некрасова. 24)
16:30 Сбор гостей
17:00 Торжественная церемония закрытия. Вход по билетам.