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Культура / Фестиваль

Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове. Полная программа заключительного дня

26 июля 2026 года, 09:34

Публикуем полную программу заключительного дня – 26 июля – VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Успейте посетить творческие встречи, лекции, мастер-классы и кинопоказы в последний день мероприятия.

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота»

26 июля, воскресенье

Кинотеатр «Победа»

(Октябрьский проспект, 17)

ПРОГРАММА «ДО 16 И СТАРШЕ»

11:00 «Финник 2», 6+, 85 мин., Россия, реж. Денис Чернов

ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»

12:30 «Никита», 16+, 2026, Россия, 52 мин., реж. Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов

ПРОГРАММА «КИНОКЛУБ»

14:15 «Ганди молчал по субботам», 16+, 2025, Россия, 102 мин., реж. Юрий Зайцев

ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»

16:15 «Дочки-матери» / Әниләр һәм бәбиләр, 18+, 2025, Россия, 84 мин., реж. Ирек Хафизов, Юлия Захарова

18:00 НЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (ЛАУРЕАТЫ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЕЙ) №2 18+

ПРОГРАММА «КИНОКЛУБ»

20:30 «Мужу привет», 18+, 2025, Россия, 103 мин., реж. Антон Маслов

Кинотеатр «Смена». Синий зал

(Октябрьский проспект, 17А)

ПРОГРАММА «НОВОЕ КИНО ЯКУТИИ»

10:00 «Мои таежные каникулы» / Мэхээлэчээн булчут, 6+, 2026, Россия, 90 мин., реж. Александр Лукин

ПРОГРАММА «ДО 16 И СТАРШЕ»

11:45 «Царевна Лягушка», 6+, 2025, Россия, 93 мин., реж. Александр Амиров

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

13:40 «Мальчик-птица», 16+, 2025, Россия, 90 мин., реж. Савелий Осадчий

ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»

15:30 «Тропа гнева», 18+, 2025, Россия-Таджикистан, 91 мин., реж. Олег Фомин»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

17:15 «Игроманка», 18+, 2025, Казахстан, 129 мин., Режиссер Алдияр Байракимов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

21:20 «Сломанное копье» / Broken Spear, 16+, 2025, Китай, 94 мин., реж. Сун Чуаньлин

Кинотеатр «Смена». Красный зал

(Октябрьский проспект, 17А)

ПРОГРАММА К 90-ЛЕТИЮ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА

11:00 «Чинк: хвостатый детектив», 6+, 2022, Россия, 81 мин., реж. Григорий Вожакин

ПРОГРАММА «ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ»

12:30 «Легенды партизанского края», 16+, 2026, Россия, 44 мин., реж. Андрей Егоров

13:45 «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», 2025, Россия, 55 мин., реж. Андрей Кияница

ПРОГРАММА «ПАНОРАМА»

15:00 «Остров Арарат», 18+, 2025, Россия, 112 мин., реж. Дарья Полторацкая

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

17:10 «Рыба на крючке» / Мохи дар шаст, 18+, 2025, Таджикистан-Иран, 97 мин., реж. Мухиддин Музаффар

19:10 «Театр – миф о реальности» / Theatre: The Myth of Reality, 18+, 2025, Индия, 138 мин., реж. Саджин Баабу

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Большой зал

(площадь Ленина, 3)

ПРОГРАММА «МАСТЕР И МЕТОД»

11:00 «Есть много способов взобраться на Луну», 16+, 2024, Россия, 45 мин., реж. Владимир Захаренко

13:00 «Я слышу сны», 12+, 2025, Россия, 53 мин., реж. Мария Анипченко

ПРОГРАММА ФОНДА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»

12:00 «Две жизни Алексея Щусева», 18+ 2023, Россия, 53 мин., реж. Олег Курамшин

14:00 «Нюрнбергский процесс. Приговор», 16+ 2025, Россия, 60 мин. реж. Михаил Елкин

15:10 «Рафаил Черносвитов. Неизвестный герой большой истории», 2024, Россия, 45 мин., реж. Павел Ковязин

16:00 «Об Анне Ярославне через тысячу лет», 6+ 2025, Россия, 48 мин., реж. Андрей Кияница

ПРОГРАММА «ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ»

17:00 «Опередившие время», 2025, Россия, 65 мин., реж. Андрей Федоров

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Малый зал

(площадь Ленина, 3)

13:00 Программа фильмов ГТРК Псков

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

(улица Некрасова. 24)

16:30 Сбор гостей

17:00 Торжественная церемония закрытия. Вход по билетам.

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