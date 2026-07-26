В псковском драмтеатре показали спектакль «Вертикаль продолжается» в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина показали спектакль «Вертикаль продолжается» в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» и федерального проекта «Классика для семьи». Об этом сообщается в социальных сетях фестиваля.

В постановке приняли участие Леонид Семёнов, Александра Юркова, Александр Трачевский, Дарья Маринчева и Егор Попов.

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Гостей фестиваля ждут мастер-классы, премьеры, кинопоказы. В этом году в программе – более 100 фильмов. В «Западных воротах» традиционно принимают участие продюсеры, режиссеры, актеры из России и зарубежья, а также кинематографисты из Бельгии, Франции, Китая, Белоруссии, Индии, Ирана, России и других стран.