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Культура / Фестиваль

В псковском драмтеатре показали спектакль «Вертикаль продолжается» в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

26 июля 2026 года, 13:27

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина показали спектакль «Вертикаль продолжается» в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» и федерального проекта «Классика для семьи». Об этом сообщается в социальных сетях фестиваля.

В псковском драмтеатре показали спектакль «Вертикаль продолжается» в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

Фото: соцсети кинофестиваля «Западные ворота»

Спектакль посвящен 90-летию со дня рождения кинорежиссёра, актёра и сценариста Станислава Говорухина.

Спектакль представляет собой музыкально-поэтическое действо с переплетением фрагментов биографии Говорухина и кадры его фильмов – «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Конец прекрасной эпохи».

В псковском драмтеатре показали спектакль «Вертикаль продолжается» в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

Фото: соцсети кинофестиваля «Западные ворота»

В постановке приняли участие Леонид Семёнов, Александра Юркова, Александр Трачевский, Дарья Маринчева и Егор Попов.

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Гостей фестиваля ждут мастер-классы, премьеры, кинопоказы. В этом году в программе – более 100 фильмов. В «Западных воротах» традиционно принимают участие продюсеры, режиссеры, актеры из России и зарубежья, а также кинематографисты из Бельгии, Франции, Китая, Белоруссии, Индии, Ирана, России и других стран. 

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