Кубок Северо-Запада взяли псковские футболисты

Псковичи стали пятикратными обладателями Кубка Северо-Запада среди мужских команд.

В финальном матче в Гатчине ФК «Псков» обыграл СШ «Ленинградец» со счетом 2:1.

«Спасибо каждому, кто был с нами на протяжении всего турнира: поддерживал команду на трибунах, у экранов и верил в нас до самого финального свистка. Спасибо, «Псков»! Этот Кубок – наш общий!» – отметили в клубе.

Голы забили Кирилл Алексеев, Никита Морозов и Фёдор Пикалев.