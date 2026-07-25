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Спорт

Кубок Северо-Запада взяли псковские футболисты

25 июля 2026 года, 18:56

ФК «Псков» завоевал Кубок Северо-Запада по футболу, сообщается в пресс-службе клуба.

Кубок Северо-Запада взяли псковские футболисты

Фото: ФК «Псков»

Псковичи стали пятикратными обладателями Кубка Северо-Запада среди мужских команд.

В финальном матче в Гатчине ФК «Псков» обыграл СШ «Ленинградец» со счетом 2:1.

«Спасибо каждому, кто был с нами на протяжении всего турнира: поддерживал команду на трибунах, у экранов и верил в нас до самого финального свистка. Спасибо, «Псков»! Этот Кубок – наш общий!» – отметили в клубе.

Голы забили Кирилл Алексеев, Никита Морозов и Фёдор Пикалев.

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