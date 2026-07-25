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Общество

Пожар произошел на свалке в Пушкиногорском районе

25 июля 2026 года, 16:52

Пожар произошел на свалке в Пушкиногорском районе. Об этом сообщила глава округа Оксана Филиппова в своих соцсетях.

Пожар произошел на свалке в Пушкиногорском районе

Фото из соцсетей Оксаны Филипповой

«Опять на нашей свалке возникло возгорание! Сначала сотрудники МЧС обеспечивали тушение возникших очагов, но со вчерашнего вечера начали работы по засыпке территории грунтом», – поделилась она.

Сотрудники дорожных служб и МЧС локализовывали очаги возгорания всю ночь до 6 утра. Глава муниципалитета поблагодарила отдельно водителей камазов, бульдозера, экскаватора.

«Благодарю за оперативность и помощь руководителей дорожных служб района С.И.Журавлева, А.В.Костылева, руководителя Пскоавтодора П.А.Кипрушева, Правительство области во главе с Губернатором М.Ю.Ведерниковым. Со своими коллегами, заместителем Александром Коротоножкиным и начальником управления ЖКХ Юрием Егоровым, постоянно находимся на объекте», – отметила она и подчеркнула, что работы продолжаются. 

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