Карту с площадками праздничных мероприятий в Пскове на 25 июля опубликовал Борис Елкин

Схему с отмеченными на ней праздничными мероприятиями и временем их проведения опубликовал в своем Телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
Схему с отмеченными на ней праздничными мероприятиями и временем их проведения опубликовал в своем Телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
«Делюсь удобной схемой, на которой отмечены площадки и время мероприятий. Смотрите, выбирайте самые интересные и стройте свой маршрут по праздничному городу!» – отметил глава города.
В Пскове проходят праздничные выходные, приуроченные к празднованию Дня города.
Напомним, в областном центре также проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота».