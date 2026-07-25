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Общество

Карту с площадками праздничных мероприятий в Пскове на 25 июля опубликовал Борис Елкин

25 июля 2026 года, 12:03

Схему с отмеченными на ней праздничными мероприятиями и временем их проведения опубликовал в своем Телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Карту с площадками праздничных мероприятий в Пскове на 25 июля опубликовал Борис Елкин

Фото: Борис Елкин

«Делюсь удобной схемой, на которой отмечены площадки и время мероприятий. Смотрите, выбирайте самые интересные и стройте свой маршрут по праздничному городу!» – отметил глава города.

В Пскове проходят праздничные выходные, приуроченные к празднованию Дня города.

Напомним, в областном центре также проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота».

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