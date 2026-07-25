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Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Псковском районе

25 июля 2026 года, 15:30

ДТП произошло у автобусной остановки «Сады Бобровников» в Псковском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Псковском районе

елеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. По предварительным данным, водитель Nissan был пьян.

В результате происшествия пострадали трое человек из автомобиля Hyundai: двое взрослых и ребенок. Ребенка госпитализировали родственники. Остальным окзаали помощь на месте.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС и бригада медицины катастроф.

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