Три человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Псковском районе

ДТП произошло у автобусной остановки «Сады Бобровников» в Псковском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. По предварительным данным, водитель Nissan был пьян.

В результате происшествия пострадали трое человек из автомобиля Hyundai: двое взрослых и ребенок. Ребенка госпитализировали родственники. Остальным окзаали помощь на месте.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС и бригада медицины катастроф.