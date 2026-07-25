Программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 23 июля

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» в самом разгаре. Море фильмов, мастер-классы, спектакли, встречи с актерами – все это ждет жителей и гостей города. Каждый может найти себе мероприятие по душе и приятно провести выходные.

Программа на 25 июля

Кинотеатр «Смена». Синий зал

Программа «До 16 и старше»

11:00 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 мин., режиссёр Алена Михайлова

12:40 «Колокол надежды», 12+, 2025, Россия, 96 мин., режиссёр Александр Кулямин

15:20 Программа «Кино Абхазии»

«Спасибо деду за Победу», 6+, 2019, Россия, 84 мин., режиссёр Теймураз Тания

17:00 Программа «Панорама»

«Остров Арарат», 18+, 2025, Россия, 112 мин., режиссёр Дарья Полторацкая

19:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (лауреаты и участники фестивалей) №2

20:45 Программа «Панорама»

«Камень батыров», 12+, 2025, Россия, 80 мин., режиссёр Роман Пожидаев

Кинотеатр «Смена». Красный зал

11:00 Программа к 90-летию союзмультфильма 103 мин.

13:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов №2

Программа «Хранители памяти»

14:10 «Легенды партизанского края», 16+, 2026, Россия, 44 мин., режиссёр Андрей Егоров

16:30 «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается...», 2025, Россия, 45 мин., режиссёр Влад Фурман

Программа «Кино Абхазии»

17:45 «Меня зовут Махаз», 18+, 2018, Россия, 14 мин., режиссёр Инар Нармания

«Три свадьбы и один побег», 18+, 2025, Россия, 90 мин., режиссёр Кирилл Логинов

19:45 Программа «Киноклуб»

«Мужу привет», 18+, 2025, Россия, 103 мин., режиссёр Антон Маслов

Парклет «Эфир», ул. Ленина, 6а

(Двор Псковского агентства информации)

13:00 Встреча с актрисой Ольгой Будиной и просмотр фильма. Вход по регистрации

«Белгородские хроники. Жаркое лето 23-го», 2026, Россия, 38 мин., режиссёр Ольга Будина

Кинотеатр «Победа»

Программа «До 16 и старше»

11:00 «На деревню дедушке», 6+, 2025, Россия, 90 мин., режиссёр Владислав Богуш

12:45 «Тимур и его команда», 12+, 2025, Россия, 93 мин., режиссёр Андрей Семенов

14:30 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 мин., режиссёр Алена Михайлова

Международный конкурс

16:00 «Рыба на крючке» / Мохи дар шаст, 18+, 2025, Таджикистан-Иран, 97 мин., режиссёр Мухиддин Музаффар

18:00 «Мальчик-птица», 16+, 2025, Россия, 90 мин., режиссёр Савелий Осадчий

19:50 «Театр – миф о реальности» / Theatre: The Myth of Reality, 18+, 2025, Индия, 138 мин., режиссёр Саджин Баабу

Псковское агентство информации

17:00 Встреча с актером и телеведущим Андреем Ургантом. Вход по регистрации

Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василева. Большой зал

14:00 Программа фонда «История Отечества»

«Загадки строительства главного собора страны», 2025, Россия, 36 мин., режиссёр Сергей Краус

Программа «Хранители памяти»

15:15 «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», 2025, Россия, 55 мин., режиссёр Андрей Кияница

16:30 Открытие выставки и презентация книги «Первые киносеансы» А. Дунаевского и В. Кокина

16:30 Программа фонда «История Отечества»

«Выше неба», 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Дарья Пономаренко

18:00 Программа «Хранители памяти»

«Эрнест», 16+, 2025, Россия, 80 мин., режиссёр Алексей Неймышев

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

Программа фонда «История Отечества»

12:00 «У истоков русской археологии», 12+, 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Андрей Черкасов

13:30 «Две жизни Алексея Щусева», 18+, 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Олег Курашин

15:00 «Лисянский. Особое плавание», 16+, 2023, Россия, 60 мин., режиссёр Александр Ильин

16:30 «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», 16+, 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Павел Медведев

Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василева Малый зал

13:00 Программа фильмов ГТРК Псков

Палаты Постникова. Кино в «Мешках»

21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №2

Театр Драмы им. А.С. Пушкина

17:00 Спектакль по мотивам жизни и творчества Станислава Говорухина «Вертикаль продолжается» в исполнении актеров театра и кино. Вход по билетам

Школа креативных индустрий

11:00 Мастер-класс «Режиссура игрового кино».

Показ и разбор студенческих работ ВШРИС и Учебного центра «Ленфильма»

14:00 Мастер-классы с гостями фестиваля

15:30 КиноСтарт. Представление и просмотр лучших конкурсных работ





Фестиваль «Западные ворота» завершится в воскресенье, 26 июля.