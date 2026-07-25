Программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 23 июля

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» в самом разгаре. Море фильмов, мастер-классы, спектакли, встречи с актерами – все это ждет жителей и гостей города. Каждый может найти себе мероприятие по душе и приятно провести выходные.
VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» в самом разгаре. Море фильмов, мастер-классы, спектакли, встречи с актерами – все это ждет жителей и гостей города. Каждый может найти себе мероприятие по душе и приятно провести выходные.
Программа на 25 июля
Кинотеатр «Смена». Синий зал
Программа «До 16 и старше»
11:00 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 мин., режиссёр Алена Михайлова
12:40 «Колокол надежды», 12+, 2025, Россия, 96 мин., режиссёр Александр Кулямин
15:20 Программа «Кино Абхазии»
«Спасибо деду за Победу», 6+, 2019, Россия, 84 мин., режиссёр Теймураз Тания
17:00 Программа «Панорама»
«Остров Арарат», 18+, 2025, Россия, 112 мин., режиссёр Дарья Полторацкая
19:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (лауреаты и участники фестивалей) №2
20:45 Программа «Панорама»
«Камень батыров», 12+, 2025, Россия, 80 мин., режиссёр Роман Пожидаев
Кинотеатр «Смена». Красный зал
11:00 Программа к 90-летию союзмультфильма 103 мин.
13:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов №2
Программа «Хранители памяти»
14:10 «Легенды партизанского края», 16+, 2026, Россия, 44 мин., режиссёр Андрей Егоров
16:30 «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается...», 2025, Россия, 45 мин., режиссёр Влад Фурман
Программа «Кино Абхазии»
17:45 «Меня зовут Махаз», 18+, 2018, Россия, 14 мин., режиссёр Инар Нармания
«Три свадьбы и один побег», 18+, 2025, Россия, 90 мин., режиссёр Кирилл Логинов
19:45 Программа «Киноклуб»
«Мужу привет», 18+, 2025, Россия, 103 мин., режиссёр Антон Маслов
Парклет «Эфир», ул. Ленина, 6а
(Двор Псковского агентства информации)
13:00 Встреча с актрисой Ольгой Будиной и просмотр фильма. Вход по регистрации
«Белгородские хроники. Жаркое лето 23-го», 2026, Россия, 38 мин., режиссёр Ольга Будина
Кинотеатр «Победа»
Программа «До 16 и старше»
11:00 «На деревню дедушке», 6+, 2025, Россия, 90 мин., режиссёр Владислав Богуш
12:45 «Тимур и его команда», 12+, 2025, Россия, 93 мин., режиссёр Андрей Семенов
14:30 «Мой друг, кот и Пушкин», 6+, 2025, Россия, 79 мин., режиссёр Алена Михайлова
Международный конкурс
16:00 «Рыба на крючке» / Мохи дар шаст, 18+, 2025, Таджикистан-Иран, 97 мин., режиссёр Мухиддин Музаффар
18:00 «Мальчик-птица», 16+, 2025, Россия, 90 мин., режиссёр Савелий Осадчий
19:50 «Театр – миф о реальности» / Theatre: The Myth of Reality, 18+, 2025, Индия, 138 мин., режиссёр Саджин Баабу
Псковское агентство информации
17:00 Встреча с актером и телеведущим Андреем Ургантом. Вход по регистрации
Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василева. Большой зал
14:00 Программа фонда «История Отечества»
«Загадки строительства главного собора страны», 2025, Россия, 36 мин., режиссёр Сергей Краус
Программа «Хранители памяти»
15:15 «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет», 2025, Россия, 55 мин., режиссёр Андрей Кияница
16:30 Открытие выставки и презентация книги «Первые киносеансы» А. Дунаевского и В. Кокина
16:30 Программа фонда «История Отечества»
«Выше неба», 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Дарья Пономаренко
18:00 Программа «Хранители памяти»
«Эрнест», 16+, 2025, Россия, 80 мин., режиссёр Алексей Неймышев
Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова
Программа фонда «История Отечества»
12:00 «У истоков русской археологии», 12+, 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Андрей Черкасов
13:30 «Две жизни Алексея Щусева», 18+, 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Олег Курашин
15:00 «Лисянский. Особое плавание», 16+, 2023, Россия, 60 мин., режиссёр Александр Ильин
16:30 «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав», 16+, 2025, Россия, 52 мин., режиссёр Павел Медведев
Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василева Малый зал
13:00 Программа фильмов ГТРК Псков
Палаты Постникова. Кино в «Мешках»
21:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов (Лауреаты и участники фестивалей) №2
Театр Драмы им. А.С. Пушкина
17:00 Спектакль по мотивам жизни и творчества Станислава Говорухина «Вертикаль продолжается» в исполнении актеров театра и кино. Вход по билетам
Школа креативных индустрий
11:00 Мастер-класс «Режиссура игрового кино».
Показ и разбор студенческих работ ВШРИС и Учебного центра «Ленфильма»
14:00 Мастер-классы с гостями фестиваля
15:30 КиноСтарт. Представление и просмотр лучших конкурсных работ
Фестиваль «Западные ворота» завершится в воскресенье, 26 июля.