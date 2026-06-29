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Общество

2,5 млн предложений поступило в новую Народную программу ЕР

29 июня 2026 года, 11:44

Председатель «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о формировании главного предвыборного документа, который станет планом работы партии на ближайшие пять лет – Народной программы «Единой России». Об этом он доложил на XXIII съезде партии в Москве 28 июня.

2,5 млн предложений поступило в новую Народную программу ЕР

Фото: пресс-служба Единой России

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Народную программу создают с участием большого количества людей: аграриев, предпринимателей, инженеров, рабочих, педагогов, учёных, студентов и защитников Отечества.

Предложения Народной программы затрагивают поддержку семей с детьми, пожилых людей, медицины и многого другого. Дмитрий Медведев в ходе выступления отметил, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой семьи: доступное жильё, безопасные дороги, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги.

Также, по его словам, в современных условиях важно поддерживать инновации, искусственный интеллект, роботизацию и цифровые платформы. Также требуется уделить внимание сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Работа над Народной программой продолжается.

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