Интерактивная площадка для признаний будет работать на Дне молодежи в Пскове

Интерактивная площадка для признаний будет работать на Дне молодежи в Финском парке Пскова в субботу, 27 июня. Организует её молодежное медиа Псковской области «Толк», сообщила в эфире программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» руководитель Центра молодежи и общественных инициатив Елизавета Зайцева.

Ребята, по её словам, на протяжении всего дня будут снимать ролики на разные темы.

«Также будет специальный интерактивный формат «Я люблю тебя», где можно будет сказать слова благодарности родным, близким, друзьям или даже самому себе, и потом эти видео опубликуют в наших соцсетях», – поделилась Елизавета Зайцева.

Чтобы попасть в общий ролик, потребуется записаться на площадке «Толк». Там же представят площадку радио «Седьмое небо», где проведут различные интерактивы.

Напомним, День молодежи начнут праздновать в Пскове уже сегодня, 26 июня. Посетить празднование может не только молодежь, но и любой желающий. Мероприятие в региональном Доме молодежи в Пскове (Конная, 2) стартует с 16:00.

Сам же День молодежи начнется с прогулки молодых мам. Центральной площадкой празднования станет Финский парк. Праздник продлится три дня. Мероприятие реализуется по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».